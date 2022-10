Ahrtal-Helfer eingeladen

Viernheim. Die Flut im Ahrtal 2021 hat in ganz Deutschland eine beispiellose Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch in Viernheim haben sich Menschen aufgemacht, den Bürgerinnen und Bürgern in den betroffenen Gebieten zu helfen und sie beim Wiederaufbau zu unterstützen – zum Teil bis heute. Dieses außerordentliche Engagement möchte die Stadt Viernheim im Rahmen der Anerkennungsveranstaltung am Freitag, 4. November, würdigen.

Wer im Ahrtal aktiv war oder es immer noch ist oder wer Personen kennt, die sich dort engagieren, wird gebeten, sich bei der Stadt Viernheim zu melden. Denn die Helferinnen und Helfer sollen neben den in Viernheimer Vereinen, Institutionen und Gruppen engagierten Personen in diesem Jahr ebenfalls Teil der traditionellen Anerkennungsveranstaltung werden.

Eine Rückmeldung erbittet die Stadt bis Freitag, 21. Oktober, an Harald Hofmann vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales (Abteilung Bürgerkommune und Engagementförderung), Kreuzstraße 2-4. Telefonisch ist Hofmann erreichbar unter der Nummer 06204/98 84 07, seine E-Mail-Adresse lautet harald.hofmann@viernheim.de. red