Viernheim. Viernheims Partnerregion Silly in Burkina Faso steht vor der Herausforderung, dass dort innerhalb weniger Monate mehr als 1500 Menschen in notdürftigen Behausungen Unterschlupf suchen. Es handelt sich um Binnenflüchtlinge, überwiegend Frauen und Kinder, die aus dem Norden des Landes vor dschihadistischen Gruppen geflohen sind. Dadurch herrscht in Silly Nahrungsmittelknappheit. Um diese Not zu lindern, rufen der Afrikaverein Focus und die Stadt zu Spenden auf.

Bürgermeister Matthias Baaß und Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler haben die Schirmherrschaft für diese Aktion übernommen. „Wir helfen den Menschen in unserer Partnerregion natürlich gerne, denn das Leben dort ist unter normalen Bedingungen schon schwierig. Die Leute leben in einfachen Verhältnissen. Dass die Aufnahme von Flüchtlingen eine besondere Herausforderung ist, das wissen wir ja auch aus eigener Erfahrung“, hofft Baaß auf die Unterstützung der Viernheimer. Norbert Schübeler nickt zustimmend: „Im Norden von Burkina Faso ist viel Gewalt im Spiel, weshalb die Menschen dort ihre Heimat verlassen müssen. Der Flüchtlingsdruck steigt, so dass es bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln Probleme gibt.“

„Keine Frage, dass wir helfen“

Die Verantwortlichen von Focus haben bereits 15 000 Euro als Soforthilfe zur Verfügung gestellt. „Als Sillys Bürgermeister Tebi Benao und der 1. Stadtrat Kamou Konaté mit der Bitte um Unterstützung für Nahrungsmittel für die Flüchtlinge an uns herantraten, war es keine Frage, dass wir helfen. Mit dem Geld konnte zügig mit dem Einkauf von Nahrungsmitteln begonnen werden“, berichtet Focus-Vorsitzender Klaus Hofmann von ersten Aktivitäten des Vereins.

Nahrungsmittel sind in Burkina Faso vergleichsweise teuer. So kostet ein Zentner Getreide zwischen 30 und 40 Euro, je nach Marktlage. Für ein Pfund Weißbrot müssen 1,40 Euro und für ein Kilo Kartoffeln 1,20 Euro auf den Ladentisch gelegt werden.

Nachdem die jüngste Ernte wegen fehlender Niederschläge recht dürftig ausgefallen war, konnten keine nennenswerten Vorräte angelegt werden. Schon bevor die Flüchtlinge dazu kamen, litten viele Menschen im Norden des Landes an Unterernährung. In Silly suchen die geflüchteten Frauen für sich und ihre Kinder ein Leben in Sicherheit, Eigenständigkeit und Würde. JR