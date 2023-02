Afrika-Verein Focus hilft wieder der Viernheimer Partnerregion

Viernheim. Der Afrikaverein Focus hat es sich schon seit Jahren zum Ziel gesetzt, das Leben von Menschen in der Partnerregion Silly in Burkina Faso zu erleichtern. Im Lauf der Jahre wurden viele Projekte in sämtlichen Bereichen des Alltags umgesetzt. Ein Berufsbildungszentrum für Jugendliche (BBZ) ist dabei zum Aushängeschild geworden. Jüngstes Projekt ist die Weihnachtsaktion „mangelernährte

...