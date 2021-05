Ältere finden Gefallen an Smartphones

Viernheim. Wieder leichter mit den Enkeln oder Kindern in Kontakt treten, sich im Internet informieren, an der wöchentlichen Online-Gymnastikstunde teilnehmen oder Nachrichten in größerer Schrift lesen – viele gute Erfahrungen haben acht Viernheimer Seniorinnen und Senioren seit Mitte Januar gemacht, die sich im Rahmen der bundesweiten Aktion „Digital Mobil im Alter“ ein Tablet oder Smartphone ausgeliehen haben. Das teilt das Viernheimer Seniorenbüro mit.

Ermöglicht wurde diese Aktion durch die Stiftung „Digitale Chancen“ und deren Kooperationspartner, einem großen Telefonanbieter. In Viernheim organisierte das Seniorenbüro die Aktion. Dank der persönlichen und intensiven Unterstützung durch Seniorenbüro-Mitarbeiter Tobias Mandel hätten alle Beteiligten ihre ersten Ängste überwinden können und es habe schnell sichtbare Fortschritte gegeben, wie zum Beispiel die Videotelefonie mit den Enkelkindern.

Ähnlich wie Radfahren lernen

Die vielen Wischbewegungen und Informationen, die über den Bildschirm huschen, könnten am Anfang überfordern. „Wichtig ist es, die Geräte in Ruhe zu erklären und Fragen zu beantworten“, erläutert Mandel. Im Endeffekt sei es wie das Erlernen von Fahrrad- oder Autofahren: „Bewegungen, die am Anfang ungewohnt sind, werden Stück für Stück zur Selbstverständlichkeit“, so Mandel. Das viele Üben habe sich gelohnt: Statt zu telefonieren schreiben die Senioren nun WhatsApp-Nachrichten und können per Videotelefonie kommunizieren. Dinge, die für die meisten älteren Menschen vor einem halben Jahr noch unvorstellbar gewesen wären.

Auch die Sorge „etwas kaputtzumachen“, war zu Beginn groß. Diese Befürchtung konnte Tobias Mandel aber allen nehmen und „es hat auch niemand das Internet gelöscht“, gibt er augenzwinkernd die Erfahrungen der älteren Generation wieder. Um weiterhin am digitalen Leben teilnehmen zu können, hätten sich einige Senioren inzwischen selbst ein Gerät angeschafft. red

