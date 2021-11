Adler fällt nach 108 Schüssen

Viernheim. Alexander Weiß hat das Königsschießen gewonnen und ist damit Schützenkönig des SSV Viernheim. Ihm zur Seite stehen die drei Ritter Edgar Samstag, Herman Stein und Rolf Illert. Die Ermittlung des Schützenkönigs und seiner Gefolgschaft hat eine lange Tradition. In den einzelnen Vereinen gibt es dazu unterschiedliche Wettbewerbe. Im SSV Viernheim 1953 ist es ein schöner Brauch, jedem Mitglied dabei eine Chance zu geben, die Königswürde zu erlangen.

Ermittelt werden die Ritter und der König daher in einer Art Glücksschießen. Der Adler, der die Königswürde symbolisiert, wird auf einen dicken Holzbalken montiert. Alle Schützen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, schießen nacheinander auf den Balken unter dem Adler bis dieser so weit durchlöchert ist, dass er von alleine umfällt.

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der damit verbundenen Regelungen fand das Königsschießen in viel kleinerem Rahmen als sonst üblich statt. Auf einen Schützenball mit Königsproklamation musste sogar ganz verzichtet werden. Dieses Jahr durften nur aktive Vereinsmitglieder teilnehmen, die die 3G-Regel erfüllen. Auch bei der Durchführung der Veranstaltung musste einiges anders ablaufen als es der Tradition entspricht. Damit alle Schützen das Geschehen mit dem nötigen Abstand verfolgen konnten, war eine Kamera auf den Adler und die Schützen gerichtet.

Mit dem Bogen erfolgreich

Eröffnet wurde die Veranstaltung bei strahlendem Sonnenschein mit einem Böllerschießen. Danach begaben sich die Schützen – einer nach dem anderen – zum Schießstand, um ihr Glück zu versuchen. Nachdem die Symbole für die drei Ritter gefallen waren, wurde es immer spannender: Um 13.53 Uhr fiel nach 108 Schüssen der Adler.

Erfolgreicher Schütze war Alexander Weiß. Der neue Schützenkönig ist bereits seit seiner frühen Jugend ein sehr aktives Mitglied des Sportschützenvereins Viernheim. Er kann auf zahlreiche große Erfolge im Bogenschießen zurückblicken und hat regelmäßig an überregionalen und deutschen Meisterschaften teilgenommen. Derzeit ist er ein erfolgreicher Trapschütze und ein aktives Mitglied in der Böllergruppe des Vereins. „Beim Bogenschießen habe ich die komplexen Grundlagen des Schießens erlernt. Heute bin ich in der Lage, mein Wissen auch in anderen Disziplinen erfolgreich umzusetzen“, sagte der neue Schützenkönig nach Abschluss des Wettbewerbs.

Neben der Teilnahme an Training und Wettkämpfen macht sich Weiß auch an anderer Stelle um den Verein verdient, teilt der SSV mit. Als Vorsitzender des Vergnügungsausschusses bekleide er ein wichtiges Amt, das viel Organisationstalent erfordere. Auch bei den Umbaumaßnahmen der Kurz- und Langwaffenstände hat Alexander Weiß mitgewirkt.

SSV-Vorsitzender Achim Balzer und sein Stellvertreter Thorsten Drogosch verabschiedeten den scheidenden König Norbert Hapke und beglückwünschten den neuen König. Dieser erhielt in einer feierlichen Zeremonie die Königskette. red