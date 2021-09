ADFC unternimmt Radtour

Viernheim. Im Rahmen des Stadtradelns führte der ADFC Viernheim eine Radtour nach Heidelberg-Neuenheim. Bei bestem Wetter starteten 16 Radler von der OEG-Haltestelle Walter-Gropius-Allee in Richtung Neckar. In Ladenburg wurde der Neckar mit der Fähre überquert und auf dem Neckartalradweg fuhr die Gruppe nach Edingen und besichtigte die „Fischkinderstube“ im Auen-Biotop. In Wieblingen ging es auf dem Wehrsteg wieder über den Neckar und weiter bis zur Mittagsrast auf dem historischen Marktplatz in Heidelberg-Neuenheim. Die Rückfahrt führte flussabwärts über Ladenburg und Heddesheim zurück nach Viernheim. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1