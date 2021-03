Viernheim. Mit der Note 3,95 hat die Stadt Viernheim beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) abgeschnitten. Damit hat sie sich im Vergleich zur Erhebung vor zwei Jahren sogar noch leicht verschlechtert. Damals lag der Wert bei 3,86. In der Klasse der Städte bis 50 000 Einwohner liegt Viernheim damit auf Rang 225 von insgesamt 415 Kommunen in dieser Kategorie. Die Radfahrer bewerteten für den Fahrradklimatest die Verhältnisse in ihrer Stadt unter verschiedenen Aspekten wie Sicherheit, Serviceangebote oder Bequemlichkeit nach den Schulnoten 1 bis 6.

AdUnit urban-intext1

Auf der Habenseite steht nach Ansicht der Viernheimer Teilnehmer der Umfrage die Öffnung der Einbahnregelung in der Holzstraße und Steinstraße für Radler, die Erreichbarkeit der Innenstadt und das zügige Vorankommen im Stadtgebiet. Ein Dorn im Auge sind den Radlern die Fahlschparker auf den Radwegen und vor allem die fehlenden Kontrollen dieser Verstöße. Die Gefahr des Fahrraddiebstahls stößt den Viernheimern besonders auf: Hier kassierte die Stadt mit 4,7 eine ganze Note schlechter als die anderen Kommunen im Durchschnitt. bjz