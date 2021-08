Acoustic Fun Connection zu Gast

Viernheim. Nach längerer Pause gibt es am Freitag, 6. August, wieder Live-Musik bei Hannesbräu. Ab 18 Uhr gastiert die Formation Acoustic Fun Connection in Viernheims einziger Brauerei. Die Band um den Musiker Manni Gerber spielt Lieder zum Mitsingen und Mitwippen, es dürfe aber auch getanzt werden, heißt es in der Ankündigung.

„Es ist der erste Ausschank seit vielen Monaten, das Bier ist also frisch gebraut“, freut sich Inhaber Uwe Kleinhans darauf, wieder Gäste begrüßen zu dürfen. Das Konzert findet im Hof statt, wo es ausreichend Platz für die Party gibt. Am Eingang sind zehn Euro Hutgage zu entrichten, dafür gibt es einen Gutschein für ein Freigetränk nach Wahl. Auf der Speisekarte steht „Worschd vum Grill mid Wegg“. red