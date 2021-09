Abstellmöglichkeit für hochwertige Fahrräder

Viernheim. Für die Teilnehmer am Stadtradeln hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Viernheim ein besonderes Angebot. Während des Aktionszeitraums können Kurzentschlossene eine Fahrradbox am OEG-Bahnhof kostenlos testen. Unterstützt wird die Initiative von der Stadt Viernheim, heißt es in einer Mitteilung.

Günter Aufdermauer, Sprecher der Viernheimer ADFC-Ortsgruppe, betont: „Die Fahrradboxen sind eine tolle Möglichkeit für Pendler, ein hochwertiges Fahrrad am OEG-Bahnhof sicher unterzustellen. Das Fahrrad ist in Viernheim der optimale Zubringer zur Bahn.“

Die Schnupperwochen dauern von Samstag, 4. September, bis Freitag, 24. September. Interessenten können sich bis Donnerstag, 2. September, formlos per E-Mail an viernheim@adfc-bergstrasse.de um eine der drei Boxen bewerben. Über die Vergabe entscheidet das Los. 20 Fahrradboxen stehen seit Anfang März am Viernheimer OEG-Bahnhof für Berufspendler zur Verfügung. Gemäß dem Nutzungskonzept strebt die Stadt Viernheim eine Vermietung an Dauermieter an.

Zielgruppe sind vor allem Berufspendler, die am OEG-Bahnhof eine sichere Abstellmöglichkeit für ein hochwertiges Fahrrad, zum Beispiel ein Pedelec, suchen. Es wurde deshalb auf ein aufwendiges Schließsystem für eine kurze Mietdauer verzichtet, stattdessen sind die Boxen mit konventionellen Sicherheitsschlössern ausgestattet.

Mit einem Mietpreis von 75 Euro für sechs Monate beziehungsweise 120 Euro für ein ganzes Jahr bieten die Boxen laut ADFC-Ortsgruppe eine „preiswerte und sichere Abstellmöglichkeit“. red