Abstand vom Alltag

Viernheim. Zu einem Abend der Klangmeditation lädt das Familienbildungswerk (FBW) am Freitag, 10. März, 19 bis 20.30 Uhr, ein. „Meditation bedeutet Loslassen, Entspannen, in die Stille gehen und ganz bei sich sein“, heißt es in der Ankündigung des FBW.

Bei geführten Reisen und mit Hilfe von Klangschalen sollen die Teilnehmer den Alltag hinter sich lassen, damit sich Verspannungen und Blockaden lösen können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro.

Anmeldungen nimmt das FBW unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de sowie über die Internetseite familienbildungswerk.de entgegen. su