Absicherung bei Trennung

Viernheim. Einen Online-Vortrag mit dem Titel „Verliebt, verlobt, versorgt“ veranstaltet das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr. Referentin ist Felicitas Frigge. Auch verliebte Paare sollten die gegenseitige finanzielle Absicherung beider Partner im Trennungsfall besprechen und regeln. Was vorher geklärt ist, macht später keinen Ärger. Nur ein Viertel aller jungen Paare, die heiraten und/oder eine Familie gründen wollen, sind ausreichend informiert über die finanziellen und rechtlichen Folgen, die eine Eheschließung oder Elternschaft für sie hat.

Referentin Felicitas Frigge macht derzeit ihren Master in Soziologie an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ihre thematischen Schwerpunkte sind die Betrachtung von Care-Arbeit, feministische Demokratietheorien sowie körperliche und reproduktive Selbstbestimmung.

Interessierte können am kostenlosen Online-Vortrag via Internet unter https://viernheim.webex.com/viernheim/ mit der Meeting-Kennnummer 2360 628 1153 und dem Passwort apPFfPZa857 teilnehmen. Ebenso ist eine Teilnahme per Telefon oder Smartphone unter der Telefonnummer 0619/6781-9736 mit dem Zugangscode 23606281153## möglich. red