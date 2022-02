Abgesagtes Derby wird nachgeholt

Viernheim. Das Derby zwischen den Handballern des TSV Amicitia und der SG Heddesheim hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Nach einigen Corona-Fällen in beiden Mannschaften musste das Spiel abgesetzt werden. Am Mittwoch, 16. Februar, 20 Uhr, wird das Derby in der Waldsporthalle nachgeholt.

Durch die jüngsten Spielabsagen wurde der gute Lauf der Viernheimer Herren in der Badenliga unterbrochen. Und ausgerechnet gegen die SG Heddesheim war keine ordentliche Vorbereitung möglich, die Handballer hatten keinen geregelten Trainingsbetrieb. Nach dem Heimspiel gegen Friedrichsfeld vor über zwei Wochen wurde eine Woche lang wegen der Corona-Fälle im Team überhaupt nicht trainiert, vergangene Woche nur mit den verbliebenen negativ getesteten Spielern.

Die zuletzt positiven Spieler sind zwar wieder im Training, sind aber nicht richtig fit. „Sie haben Probleme mit der Atmung“, blickt der stellvertretende Abteilungsleiter mit Sorge auf den Gesundheitszustand der Spieler. „Das macht einen Einsatz wahrscheinlich unmöglich, wir müssen sehen, wer letztendlich gegen Heddesheim auflaufen kann.“

Die SG Heddesheim hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen und schielt als Sechster noch auf einen Platz in der Aufstiegsrunde. Die Viernheimer wollen sich in den restlichen Gruppenspielen unter den ersten Vier behaupten – aktuell sind sie Dritter – und sich so für die Play-offs qualifizieren. su