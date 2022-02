Abgebrochenes SG-Spiel in Hohensachsen wird wiederholt

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia hat am Wochenende spielfrei, nachdem eine geplante Begegnung abgesagt wurde. Bevor es am 6. März wieder um Punkte geht, sollen aber noch Freundschaftsspiele ausgetragen werden.

Die Partie der SG Viernheim beim TSV Schönau wurde am Freitag abgesagt. Dafür wird das abgebrochene SG-Spiel in Hohensachsen nach einem Urteil des Sportgerichts wiederholt. Von den beiden Viernheimer A-Ligisten ist diesmal also nur die zweite Garnitur der Blau-Grünen im Einsatz, die am Sonntag (14 Uhr) Vatansport Frankenthal im heimischen Waldstadion erwartet.

Die Frankenthaler spielen in der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord und belegten dort unter sieben Mannschaften Platz vier. Damit sind sie knapp an der Qualifikation zur Aufstiegsrunde gescheitert. Für den TSV Amicitia ist dieser Test die letzte Gelegenheit, um vor dem nächsten Punktspiel am 6. März gegen die SG Viernheim die eigene Form zu überprüfen. Mit den bisherigen Leistungen dürfte das Trainergespann Tobias Kleiner und Markus Mandel nicht immer zufrieden gewesen sein, auch wenn man am vergangenen Wochenende bei der FSG Bensheim einen 5:3-Erfolg feiern konnte.

Nachdem die Vorbereitung der SG Viernheim mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden gegen unterklassige Gegner bisher nicht sonderlich gut gelaufen ist, gab es unter der Wochen eine gute Nachricht für das Team von Trainer Ralf Dalmus.

Die in der Halbzeit abgebrochene Partie der Orangenen bei der SG Hohensachsen wurde vom Badischen Fußballverband nämlich neu angesetzt, weil das Sportgericht den Angaben des Schiedsrichters nicht gefolgt ist. Neuer Termin für die Partie ist Mittwoch, 2. März, um 19.30 Uhr. JR