Viernheim. . Immer häufiger stoßen Mitarbeiter der Viernheimer Verwaltung seit einiger Zeit auf überquellende Abfalleimer im Stadtgebiet. „Das Müllaufkommen im öffentlichen Bereich hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Das liegt wohl hauptsächlich an den Bestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, denn es werden deutlich mehr Einwegverpackungen genutzt“, sagt Werner Knapp vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt der Stadt Viernheim. Hinzu kommt nach Angaben des Umweltexperten noch die „Unsitte, dass viele Menschen dort auch ihren Hausmüll entsorgen, der eigentlich in der privaten Mülltrennung landen sollte“.

Leerung nach Plan

AdUnit urban-intext1

Die öffentlich aufgestellten Abfalleimer sind eigentlich dafür gedacht, den auf Plätzen und in den Straßen anfallenden Kleinmüll wie Getränkebecher, Papiertaschentücher oder auch Schnellrestaurant-Verpackungen aufzunehmen. Die Leerung erfolgt durch die Stadt Viernheim nach einem festgelegten Plan. An manchen Stellen kommen die Mitarbeiter täglich vorbei, andere Behälter werden nur einmal pro Woche geleert.

Mit Hausmüll verstopfte Abfalltonne in der Heidelberger Straße. © pietsch

„Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, wie der jeweilige Bedarf aussieht. Nach Hinweisen fahren wir die entsprechenden Stellen natürlich auch kurzfristig an“, schildert Werner Knapp die übliche Vorgehensweise. Für Menschen, die ihren Hausmüll auf Kosten der Allgemeinheit in öffentlichen Behältern entsorgen, hat der Verwaltungsmitarbeiter allerdings kein Verständnis. Das sei verboten und könne eine Strafe nach sich ziehen. JR