Am Freitag, 4. März, findet der Weltgebetstag der Frauen statt, der diesmal unter dem Thema „Zukunftsplan: Hoffnung!“ steht. In Viernheim findet an diesem Tag kein Weltgebetstag-Gottesdienst statt, wie man ihn aus den vergangenen Jahren kennt. Dafür wird die Liturgie im wöchentlichen Abendgebet in der Michaelskirche aufgegriffen. Beginn des Abendgebets ist um 18 Uhr.

Der Weltgebetstag

