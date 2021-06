Abbau von Hindernissen mühsam

Viernheim. Es ist immer wieder das Gleiche: Wer im Rollstuhl oder mit einem Rollator unterwegs ist, der muss im Alltag viele Hürden überwinden oder Hindernisse umkurven. Das Beteiligungsforum Handicap hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, Abhilfe zu schaffen, zumindest aber Verbesserungen zu erzielen. Keine leichte Aufgabe, wie der jüngste Onlinetreff zeigte. Denn schon vor der Umsetzung entsprechender Maßnahmen muss nicht nur Überzeugungsarbeit geleistet werden. Oft kommt nicht mal der nötige Kontakt zustande.

AdUnit urban-intext1

Langwierige Diskussionen

Deshalb ziehen sich die Themen Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Viernheimer Stadtgeschehen in die Länge, was bei einigen Akteuren für Frustration sorgt. Harald Hofmann, Leiter des Fachbereichs Bürgerkommune und Engagementförderung im Amt für Kultur, Bildung und Soziales sowie Geschäftsführer des Beteiligungsforums Handicap, hatte es als Moderator des Online-Treffs nicht leicht, die unterschiedlichen Ansichten auf einen Punkt zu bringen.

Genehmigungen nötig

Gehwegparken ist ein Ärgernis für Menschen mit Handicap. © O. Pietsch

So setzt sich das Gremium weiter für die Anschaffung von Rampen an den Innenstadtgeschäften ein. Funkklingeln könnten eine Alternative sein, um Kunden an der Ladentür zu bedienen. Die Gegebenheiten in der Fußgängerzone sind recht unterschiedlich, von den Möglichkeiten ganz zu schweigen.

So bedarf es einer Genehmigung, solche Rampen im öffentlichen Raum zu verlegen. „Hier könnte die Sondernutzungssatzung Kernbereiche greifen“, hatte Carsten Miller von der Stadtverwaltung eine Idee und wird die Sache auch klären. Ein offizieller Brief der Stadt soll die Ladeninhaber noch einmal sensibilisieren.

AdUnit urban-intext2

Ganz zerschlagen hat sich dagegen die Idee des Lions-Clubs, an den Behinderten-Parkplätzen zusätzliche Schilder mit der Aufschrift „Wenn du meinen Parkplatz nimmst, nimmst du auch meine Behinderung?“ zu montieren. Der Wunsch wurde von der Verkehrs-AG abgelehnt.

Über weitere Projekte zum Heimatmuseum, dem Treff im Bahnhof und dem Rathaus-WC werden die Mitglieder in den kommenden Tagen informiert.

AdUnit urban-intext3

Harald Hofmann wird beim Ordnungsamts bezüglich der Schwerpunkte und kritischen Situationen beim Gehwegparken nachfragen. Davon betroffen sind nämlich nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch Eltern, die mit Kinderwagen unterwegs sind. Wenn am 28. August der nächste Stadtspaziergang des Beteiligungsforums Handicap stattfindet, dann dürfte dieses rücksichtslose Verhalten der Autofahrer sicher auch auf der Agenda stehen.

AdUnit urban-intext4