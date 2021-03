Viernheim. Auch in diesem Jahr befindet sich die Lagerleitung der KJG St. Michael zur jetzigen Zeit in den Vorbereitungen für das Sommerzeltlager. Unter dem Motto „Mission Mars“ wird die KJG von Mittwoch, 16., bis Freitag, 25. Juli, ihre Zelte in Waldfischbach aufschlagen, um gemeinsam bei Spiel und Spaß in die hessischen Schulferien zu starten.

Formular im Internet

Die Anmeldungen dafür stehen bereits auf der Website der KJG St. Michael (kjgstmichaelvhm.weebly.com) zum Download bereit. In diesem Jahr wird das Anmeldeverfahren ausschließlich online organisiert, um einen kontaktlosen Austausch zu ermöglichen. Ab Freitag, 5. März um 18 Uhr können Anmeldungen eingesendet werden. Nähere Infos stehen in der Anmeldung.

Das beliebte Zeltlager – hier ein Bild von 2017 – soll im Juli diesen Jahres wieder stattfinden. © KjG St. Michael

Die Lagerleitung hofft auf zahlreiche Anmeldungen sowie eine positive Entwicklung der Lage bis zum Sommer und freut sich, auch in diesem Jahr die Sommerferien für einige Schüler zu bereichern. red