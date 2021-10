Ab Dienstag wieder zwei Ausgaben

Liebe Leserinnen und Leser,

ab Dienstag, 19. Oktober, erscheint der „Südhessen Morgen“ wieder – wie vor Corona-Zeiten – in zwei getrennten Ausgaben: Eine Ausgabe mit einem Lokalteil für Viernheim, eine Ausgabe für Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. Damit rückt die Lokalberichterstattung über Viernheim auch wieder vom dritten Buch auf die Aufschlagseite des zweiten Buchs dieser Zeitung. Außerdem kann diese Redaktion damit auch wieder deutlichere Schwerpunkte bei der Berichterstattung über den Lokal- und Regionalsport setzen. Während Lampertheimer, Bürstädter und Bibliser Vereine in den südhessischen Ligen und Sportverbänden aktiv sind, ist Viernheim bekanntlich in den nordbadischen Verbänden integriert.

Wir hoffen, dass wir damit den Wünschen unserer Leserinnen und Leser noch besser gerecht werden können. bjz