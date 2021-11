A-Ligisten wollen Heimrecht nutzen

Viernheim. Am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim wollen die beiden Viernheimer Teams am morgigen Sonntag ihr Heimrecht nutzen. Die zweite Garnitur des TSV Amicitia bekommt es mit der Reserve des FV Fortuna Heddesheim zu tun und könnte mit einem Sieg einige Plätze gutmachen. Für die SG Viernheim geht es gegen den SSV Vogelstang darum, im Kampf um den Klassenerhalt Punkte zu sammeln und so das Abstiegsgespenst aus dem Familiensportpark zu vertreiben.

TSV Amicitia 2 – FV Fortuna Heddesheim 2 (Sonntag, 12 Uhr): In diesem Nachbarschaftsderby haben die Gäste aus der Tabakgemeinde die Favoritenrolle inne. Die zweite Mannschaft der Heddesheimer rangiert auf dem dritten Platz und hat nur zwei Zähler Rückstand auf den Relegationsrang. Zuletzt waren die Fortunen im Aufwind, konnten vier Begegnungen gewinnen und spielten einmal Unentschieden. Mit 48 erzielten Toren verfügen die Gäste über einen treffsicheren Sturm und würden im Waldstadion den Aufwärtstrend gerne fortsetzen.

Die SG um Christian Hauser ist beim SSV Vogelstang gefordert. © Berno Nix

Viernheimer Trainer Tobias Kleiner muss sich einiges einfallen lassen, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Wenn die blaugrünen Reserve aufläuft, dann dürfen sich die Zuschauer über zahlreiche Tore freuen. Selbst war man in den 14 Begegnungen immerhin schon 41 Mal erfolgreich, musste aber auch schon 38 Gegentreffer hinnehmen. Nur die Kellerkinder sind in dieser Wertung schlechter. Mit drei weiteren Punkten auf dem Konto würden die Südhessen in der Tabelle allerdings deutlich Boden gutmachen.

SG 1983 Viernheim – SSV Vogel–stang (Sonntag, 14.30 Uhr): Für die Hausherren geht es in diesem Kellerduell darum, nicht noch weiter in Abstiegsgefahr zu geraten. Zwar besitzen die Orangenen noch vier Zähler mehr als der Gast aus Vogelstang, was im Fußball natürlich kein Ruhekissen ist. Die Mannheimer belegen mit sieben Zählern derzeit den Relegationsplatz 14. Um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren, darf in Viernheim nicht verloren werden. Für das Team von Trainer Manfred Kern stellt sich aber die Frage, wer die nötigen Tore schießen soll. Bisher waren die Stürmer der Mannheimer nämlich erst neunmal erfolgreich.

Aber auch das Torverhältnis der Hausherren von 26:41 ist ein Spiegelbild einer schwachen Saison. Der letzte Sieg der Viernheimer liegt schon knapp einen Monat zurück, als man zuhause Wallstadt 2 mit 5:2 schlagen konnte. Das ist deutlich zu wenig für die Ansprüche von Trainer Ralf Dalmus, der zudem über Verletzungspech klagt. So musste er selbst, wie auch sein Co-Trainer Claus Bopp, auch schon aktiv ins Geschehen eingreifen. JR