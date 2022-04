A-Ligisten mit optimaler Punkteausbeute

Viernheim. Zwei Siege an einem Tag für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A Mannheim 2 – das hatte es schon lange nicht mehr gegeben. Es waren zudem zwei ganz wichtige Erfolge im Kampf um den Klassenerhalt. Die Reserve des TSV Amicitia hat mit dem 3:2 über Phönix Mannheim den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt, die Orangenen konnten mit dem deutlichen 5:1-Heimsieg im Kellerduell mit dem SV Laudenbach den Abstand auf die bedrohten Ränge erhöhen.

Die Hausherren taten sich eine Halbzeit lang schwer gegen die destruktiven Gäste. So dauerte es bis kurz vor dem Seitenwechsel, ehe Marco Buttler mit seinem Treffer zur 1:0-Führung die Viernheimer Anhänger erlösen konnte (42.). Nach Wiederanpfiff wurde die einseitige Partie innerhalb von drei Minuten entschieden. Mit zwei weiteren Toren erzielte Buttler einen Hattrick und stellte den Zwischenstand auf 3:0 (55./57.). Sechzig Sekunden später beseitigte Steven Schreck mit dem 4:0 alle Zweifel an einem Heimsieg. Nasim Hasan ließ sogar noch das 5:0 folgen (63.), ehe den Bergsträßer in der Schlussphase durch Lucas Karpain noch der Ehrentreffer gelang.

Den SG-Spielern, den Verantwortlichen und in erster Linie Trainer Ralf Dalmus dürfte nach dem Schlusspfiff ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Schließlich liegt man jetzt sechs Punkte vor dem Relegationsplatz 14 und schon acht Zähler vor einem Abstiegsrang. Entsprechend entspannt können die Südhessen deshalb in das Nachholspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) beim Tabellendritten DJK Feudenheim gehen.

„Wir haben uns das Leben wieder einmal unnötig schwergemacht. Eigene Chancen wurden nicht genutzt und dem Gegner Möglichkeiten eröffnet“, zeigte sich der Trainer der Blau-Grünen, Tobias Kleiner, nach dem Schlusspfiff kritisch, aber auch erleichtert. Die Partie der beiden Tabellennachbarn begann zäh, nur selten wurden gute Torchancen registriert. Kurz vor dem Seitenwechsel überschlugen sich allerdings die Ereignisse. Zuerst brachten Joseph Collier (42.) und Kerem Kuzu innerhalb von 60 Sekunden die Hausherren mit 2:0 in Führung, ehe Adnan Kuko fast mit dem Pausenpfiff der Anschlusstreffer gelang.

Das 3:1 durch Joel Schroth (55.) schien die Vorentscheidung zu sein. Nachdem Hossein Ibrahim aber noch einmal verkürzen konnte (70.), mussten die Platzherren noch um den Heimsieg bangen. Die Blau-Grünen haben als Tabellenelfter jetzt 24 Punkte auf dem Konto und könnten in den restlichen fünf Begegnungen sogar nach auf Rang acht klettern. JR