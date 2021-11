A-Ligisten auswärts aktiv

Viernheim. „In Saaße“ spielen die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim am Sonntag, 21. November. Dabei gastiert die zweite Garnitur des TSV Amicitia bei der SG Hohensachsen (14.30 Uhr) an der Bergstraße und um 17.15 Uhr muss die SG Viernheim bei der Reserve der TSG Lützelsachsen antreten.

2 Bilder Gegen Hohensachsen soll es besser Laufen als im Spiel gegen Sandhofen. © Berno Nix

SG Hohensachsen – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 14:30 Uhr): Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim 2 muss nach der deftigen 0:8-Heimschlappe am Sonntag gegen den SKV Sandhofen bei der SG Hohensachsen antreten und trifft dort auf einen unbequemen Gegner. Die Bergsträßer gingen schon fünf mal als Sieger vom Platz, konnten zuletzt aber nur einen Erfolg feiern. Zudem wurde das Spiel gegen die SG Viernheim beim Halbzeitstand von 2:1 vom Unparteiischen aus nicht nachvollziehbaren Gründen abgebrochen.

Kein Erfolgserlebnis gab es am vergangenen Mittwoch für das Team von Trainer Sascha Harbarth im Viertelfinale des Kreispokals, als man gegen Kreisligisten TSG/Eintracht Plankstadt mit 1:6 aus dem Wettbewerb geworfen wurde.

Die Blau-Grünen stehen nach zwei klaren Niederlage in der Tabelle im Mittelfeld, müssen sich aber noch keine Gedanken um den Klassenerhalt machen. Das ist aber kein Grund um sich auf die faule Haut zu legen. 16 Punkte bedeuten Platz neun, zwei Zähler weniger als Hohensachsen. Trainer Tobias Kleiner möchte mit seinem Team gerne wieder ein Erfolgserlebnis feiern, am besten mit der vollen Punktzahl.

TSG 91/09 Lützelsachsen 2 – SG 1983 Viernheim (Sonntag, 17:15 Uhr): Für die SG Viernheim läuft es derzeit gar nicht gut. Nach den Niederlagen in Weinheim (0:6) und gegen Sandhofen (0:4) folgte der Spielabbruch in Hohensachsen. Hier wartet man gespannt auf das Urteil des Sportgerichts. Ein kleiner Lichtblick war der Auftritt am vergangenen Sonntag, als man sich den favorisierten Heddesheimern knapp mit 2:3 geschlagen geben musst. In Lützelsachsen rechnet sich Trainer Ralf Dalmus trotz großer Personalsorgen aber etwas aus, denn die Gastgeber stehen mit 15 Zählern nur einen Platz besser als die Orangenen (elf Punkte). Eklatant ist allerdings die Auswärtsschwäche der Südhessen, die nur beim spektakulären 5:5-Unentschieden in Laudenbach nicht als Verlierer vom Platz gingen.

Lützelsachsen kommt bisher auf vier Siege und drei Unentschieden, kassierten aber auch schon sechs Niederlagen. Schon deshalb muss das Team von Viernheims Ex-Trainer Enrique Cazorla alles daran setzen um dieses Nachbarschaftsduell für sich zu entscheiden. JR