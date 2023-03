A-Junioren immer noch ohne Sieg

Viernheim. Die A-Junioren des TSV Amicitia warten weiterhin auf den ersten Sieg in der Oberliga. Am Sonntag, 26. März, haben sie es aber wieder mit einem Gegner aus der Spitzengruppe der Tabelle zu tun: Um 14 Uhr kommt der Nachwuchs des SV Waldhof Mannheim ins Waldstadion.

Die Mannheimer sind Vierter, haben aber schon 15 Punkte Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter SV Sandhausen. Der hat der Viernheimer Mannschaft vor Wochenfrist eine empfindliche Niederlage zugefügt (1:20). Dafür wollen sich die Spieler vor eigenem Publikum rehabilitieren und gegen die Blau-Schwarzen ein anderes Gesicht zeigen.

Bereits am Samstag, 25. März, wird schon im Waldstadion gespielt. Um 12.30 Uhr empfangen die C2-Junioren die DJK Feudenheim 2. Die B-Junioren wollen um 14 Uhr weitere Punkte zum Klassenerhalt in der Verbandsliga einfahren, die Gäste vom FC Astoria Walldorf 2 stehen in der Tabelle nur zwei Plätze vor den Viernheimern. Die B2-Junioren schließen den Spieltag mit der Partie gegen JSG Hemsbach/Laudenbach ab (16 Uhr).

Im Stadion an der Lorscher Straße spielen am Samstag, 25. März, um 12 Uhr die D2-Junioren, sie empfangen Türkspor Mannheim. Die anderen D-Jugendteams sind aufwärts gefordert. Die Jungs der D5 gastieren um 12 Uhr beim TSV 47 Mannheim-Schönau. Ein Doppelgastspiel geben die Viernheimer bei der TSG Rheinau – um 12 Uhr tritt die D3 dort an, um 13.30 Uhr die D4-Junioren.

Auch die jüngsten Kicker sind allesamt im Einsatz. Die E2- und E3-Junioren haben ihren Spieltag ab 9 Uhr beim FV 08 Hockenheim, die E4-Junioren sind bei der Spvgg Wallstadt. Auf dem Platz des SV Laudenbach messen sich die F1-Junioren (9 Uhr) und die F2-Junioren (10.30 Uhr) mit anderen Teams, die F3-Junioren (9 Uhr) und die F4-Junioren (10.30 Uhr) fahren zur LSV Ladenburg. Der Spieltag der F5-Junioren steigt ab 10.30 Uhr bei der SG Hohensachsen. su