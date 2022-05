A-Jugend feiert Titelgewinn

Viernheim. Die A-Jugend des TSV Amicitia spielt in der Fußball-Verbandsliga Baden eine bemerkenswerte Saison und hat sich souverän die Meisterschaft gesichert. Entscheidend war das 1:1-Unentschieden bei Verfolger FC Nöttingen. Zuvor waren alle 17 Spiele gewonnen worden. Am vergangenen Samstag wurde mit dem Heimspiel gegen den VfR Pforzheim, der mit 6:2 deutlich bezwungen werden konnte, vor großer Kulisse der Titel gefeiert.

Erstmals durften die Talente der Blau-Grünen auf dem Hauptspielfeld des Waldstadions auflaufen. „Darauf haben sich die Jungs besonders gefreut. Das war schon etwas Besonderes“, verriet Co-Trainer Daniel Limonciello im Vorfeld. Dass die Kicker dann auch Spaß hatten bemerkten die über 200 Besucher auf der Tribüne und den Rängen im Waldstadion spätestens nach dem Seitenwechsel. Vor der Pause konnten die Gäste aus der Goldstadt noch mithalten, waren im zweiten Abschnitt aber chancenlos.

Pforzheim erwischte durch Georgios Kotsoglu den besseren Start und ging in der 24. Minute in Führung. Dem Ausgleich durch Sebastian Beikert (33.) ließen die Rasenspieler durch Ayman Mouhssine das 1:2 folgen (33.). Mit dem Halbzeitpfiff erzielte Rastin Ansari Khaledi einen sehenswerten Treffer zum 2:2. Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste den Angriffen der Hausherren nur noch wenig entgegenzusetzen. Nach dem 3:2 durch Paul Kleinert (55.) fielen weitere Treffer durch Sebastian Beikert (62.), Ansari Khaledi (71.) und Maximilian Beikert (79.).

„Tolle Saison gespielt“

Direkt nach dem Schlusspfiff begann der Jubel, in den auch die Zuschauer einstimmten. Schnell wurden die vom Fußball-Förderverein spendierten Meistershirts übergestreift und auch die eine oder andere Mineralwasserdusche durfte nicht fehlen. „Ihr habt eine tolle Saison gespielt und den Titel absolut verdient gewonnen. Der Dank gebührt natürlich auch dem Trainerteam um Lukas Cambeis“, lobte Jugendkoordinator Uwe Beck die Akteure. Nach dem Foto für die Presse ging es dann auf die Tribüne, wo die Spieler Glückwünsche persönlich entgegennehmen konnten.

Ob der mit dem Titelgewinn verbundene Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg wahrgenommen wird, ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. „Wir möchten natürlich aufsteigen und den Jungs die Chance geben, sich auf diesem Niveau zu beweisen und zu entwickeln. Allerdings müssen die Voraussetzungen stimmen“, so Beck.

In erster Linie geht es wohl darum, einen neuen Trainer zu finden, denn Cambeis und Limonciello wechseln zum FC Astoria Walldorf. Um in der Oberliga bestehen zu können werden auch Spieler von außerhalb gesucht. „Am liebsten wären uns natürlich Jungs die eine Viernheimer Vergangenheit haben“, beschreibt Uwe Beck die anstehenden Aufgaben.

