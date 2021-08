967 Vögel starten in Hagenau

Viernheim. Die Jungtiermeisterschaft der Brieftauben ist mit einem Paukenschlag eröffnet worden. Vom 96 Kilometer entfernten Hagenau starteten 967 Tauben von 22 Züchtern.

Dabei war das Team von Werner Kadel auf dem ersten Flug wie im Jahr 2019 nicht zu schlagen. Zwar erreichte Dieter Lange mit 66,7 Prozent, was zehn Preisen bei 15 gesetzten Tauben entspricht, das beste prozentuale Ergebnis, aber sechs der ersten zehn Tauben des Flugs nennt Werner Kadel sein Eigen. Die schnellste Taube gehörte jedoch Rudolf Stolle vor einer Taube von Jürgen Hoock. In der Meisterschaftswertung entscheidet aktuell die Geschwindigkeit darüber, wer vorne liegt. Nicht überraschend führt hier Werner Kadel vor Richard Hoock und der Schlaggemeinschaft Klaus und Christa Sax. Bis Platz 17 haben aber alle Züchter noch „full house“, so dass sich die Reihenfolge beim nächsten Flug auch schnell wieder ändern kann. Nichtsdestotrotz: ein Ausrufezeichen gleich zu Beginn.

Ergebnisse RV Jungtiermeister: Rang 1 Kadel Werner, 480 Kilometer/ 493,49 AS-Punkte/5 Preise; 2 Hoock Richard, 480/480,49/5; 3 Sax Klaus und Christa, 480/446,44/5; 4 Viorel Zinveliu, 480/405,25/5; 5 Lange Dieter, 480/400,93/5; 6 Zimmermann H. und M., 480/382,34/5; 7 Stolle Rudolf, 480/373,68/5; 8 Herrmann Heinz, 480/372,14/5; 9 Lamberth Werner, 480/369,34/5; 10 Hoock Jürgen, 480/359,76/5; 11 Kaliczok Maximilian, 480/320,44/5; 12 Dewald, Erich, 480/320,13/5; 13 Kielmann Louis, 480/290,41/5; 14 König Dieter, 480/178,95/5; 15 SG. Bugert+Mai, 480/172,13/5; 16 Team Hartmann, 480/139,63/5; 17 Helfrich Rich., 480/127,55/5; 18 SG. Helfrich+Ditsch, 384/87,62/4; 19 Usner Walter, 288/156,97/3; 20 Winkler Manfred, 192/40,55/2. red