85 Neuinfektionen - vier Schulen im Kreis betroffen

Kreis Bergstraße. 85 Neu-Infektionen im Kreis meldet das Landratsamt am Mittwochabend: 10x Bensheim; 4x Biblis; 3x Birkenau; 10x Bürstadt; 2x Einhausen; 3x Fürth; 1x Gorxheimertal; 1x Groß-Rohrheim; 15x Heppenheim; 1x Hirschhorn; 12x Lampertheim; 3x Lorsch; 15x Viernheim; 2x Wald-Michelbach und 3x Zwingenberg. Insgesamt sind es somit 10.023 nachgewiesene Infektionsfälle.

AdUnit urban-intext1

Außerdem gab es heute zwei Korrekturen: Bei den Ermittlungen hat sich laut Landrat Christian Engelhardt herausgestellt, dass eine positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Hirschhorn verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Zudem hat sich bei den Ermittlungen herausgestellt, dass eine weitere positiv getestete Person, die hier als wohnhaft in Einhausen verzeichnet war, ihren dauerhaften Aufenthaltsort außerhalb des Kreises hat. Die Fälle wurden an das jeweils zuständige Gesundheitsamt abgegeben. Die Statistik wurde entsprechend korrigiert.

Neu betroffen (mit mind. einem positiven SARS-CoV-2-PCR-Test) sind folgende Einrichtungen: die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, die Konrad-Adenauer-Schule in Heppenheim, die Seehofschule in Lampertheim und die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim. Gestern war das Goethe-Gymnasium in Bensheim als betroffene Einrichtung gemeldet worden. Weitere Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass die Schule nach derzeitigem Stand nicht betroffen ist.

Derzeit befinden sich 27 Patienten mit einer bestätigten Infektion mit SARS-CoV-2 in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße und 2 Patienten mit einer Verdachtskonstellation. Insgesamt befinden sich 38 Bergsträßerinnen und Bergsträßer mit einer bestätigten Corona-Infektion in stationärer Behandlung.

AdUnit urban-intext2

In den vergangenen 7 Tagen sind im Kreis insgesamt 421 Neu-Infektionen bekannt geworden. Daher haben wir heute eine Inzidenz von 155,28. Morgen ist sie niedriger. Bei dem RKI steht als Inzidenz für den Kreis Bergstraße aktuell die Zahl 182,4. Dieser krasse Unterschied müsste sich bald relativieren, teilt Engelhardt mit.