Viernheim. Eine 81 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisel in der Friedrich-Ebert-Straße verletzt worden. Die Frau wollte die Straße an einem Fußgängerüberweg queren, als sie von einem Auto angefahren wurde. Sie wurde mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer beging Fahrerflucht. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, soll sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/9 44 00 melden. kur

