750 Euro für Jugendprojekte

Viernheim. Impfschutz für alle Mitarbeitenden und im Gegenzug etwas Gutes tun. Das war die Grundidee der Viernheimer MOCO Maschinen- und Apparatebau GmbH & Co. KG bei ihrer betrieblichen Impfaktion, die für die eigenen Mitarbeitenden und deren Familienangehörigen durchgeführt wurde. Für den „guten Zweck“ wurde an beiden Impftagen eine Spendenbox aufgestellt. Was nur intern bekannt war: Das Geld sollte der städtischen Jugendförderung zugute kommen. Insgesamt 370 Euro wurde gespendet und der Betrag im Anschluss durch die Geschäftsführung auf 750 Euro aufgestockt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Silke Williges, die bei der Firma MOCO für den kaufmännischen Bereich zuständig ist, durfte kürzlich stellvertretend im Namen des Unternehmens die frohe Botschaft an Lars Prechtl von der städtischen Jugendförderung überbringen. „Gerade die Jugend hatte es aufgrund der Pandemie während der zahlreichen Lockdowns nicht leicht“, erklärt Williges den Hintergrund des Spendenempfängers. Die Freude und Dankbarkeit bei den Mitarbeitenden und deren Angehörigen über eine interne betriebliche Impfmöglichkeit sei sehr groß gewesen, da die meisten Beschäftigten zu dem Zeitpunkt selbst noch keinen Impftermin in Aussicht hatten, so Williges. Daher war sich die Mitarbeiterschaft auch relativ schnell einig darüber, im Gegenzug etwas Gutes zu tun und eine Spendenbox für einen karitativen Zweck aufzustellen. Entschieden habe man sich dann gemeinsam für die städtische Jugendförderung. „Mit der Spende wollen wir den Kindern und Jugendlichen etwas zurückgeben“, freut sich Williges, die selbst zwei schulpflichtige Kinder hat und weiß, welche Einschnitte die jungen Menschen im schulischen, aber auch im privaten Bereich seit dem vergangenen Jahr erfahren mussten. Davon weiß auch Lars Prechtl zu berichten, der im Stadtteilbüro Ost an der Alexander-von-Humboldt-Schule Jugendliche betreut und sich darüber freut, dass die Firma MOCO bei ihrer Aktion an die Jugendförderung gedacht hat. „Das ist echt große Klasse.“ red