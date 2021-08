62-jährige Frau stiehlt Kleidung

Viernheim. Eine 62-jährige Frau ist am Montagmorgen von einer Ladendetektivin beim Versuch erwischt worden, Kleidung im Wert von rund 45 Euro im Rhein-Neckar-Zentrum zu stehlen. Auch ein Koffer und die darin befindlichen Kleidungsstücke und Pflegeprodukte waren gestohlen. Der Gegenwert der Ware beträgt laut Polizei rund 1100 Euro. Nach Ermittlungen der Polizei war die Frau bereits am Samstag neben dem Bekleidungsgeschäft, wo sie aktuell erwischt wurde, in einer Drogerie und in einem Schuhgeschäft. Aus den Läden stahl sie Waren im Wert von über 400 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass die Frau im Polizeigewahrsam bleibt, bis sie dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden kann, der dann entscheidet, ob sie in Untersuchungshaft kommt. kur/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1