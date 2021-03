Kreis Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind heute 54 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Neue Todesfälle gab es keine. Die Gesamtzahl der Opfer liegt bei 285. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 8004 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (7), Heppenheim (6) und Lindenfels sowie aus Biblis (3), Bürstadt (2), Fürth (3), Hirschhorn (10), Mörlenbach, Rimbach (4), Viernheim (15) und Wald-Michelbach (2).

24 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurde bekannt. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 480 Fälle registriert. Außerdem gab es bisher 40 Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351, eine mehr als gestern. Bei 48 Fällen sei die Mutation noch nicht genau bestimmt worden.

Neu betroffen sind die Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, die Schlossschule in Heppenheim und die Schillerschule in Lampertheim. Außerdem eine Gemeinschaftsunterkunft in Biblis und eine in Viernheim sowie eine Einrichtung der Eingliederungshilfe in Viernheim.

Dem Gesundheitsamt sind zurzeit 591 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 22 Patienten behandelt. Darunter sind 17 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 295 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 108,81 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird morgen weiter auf 113 steigen. cos/tm