500 Euro für Schulen in Burkina Faso

Viernheim. Der Yaa Soma Freundeskreis ist derzeit mit zahlreichen Aktion in der Viernheimer City präsent. So auch am vergangenen Samstag, als man einmal mehr einen Verkaufsstand mit weihnachtlichen Accessoires und Geschenkideen aufgebaut hatte.

Dabei konnten nicht nur zahlreiche Kunden begrüßt werden, sondern auch eine Abordnung der Unabhängigen Bürger Viernheims (UBV). Die Kommunalpolitiker hatten einen Spendenscheck über 500 Euro mitgebracht, mit dem Schulprojekte der Gemeinschaft von burkinischen und deutschen Menschen umgesetzt werden sollen. „Yaa Soma leistet vor Ort schon seit Jahren tolle Arbeit und kümmert sich dabei ganz intensiv um die Kinder in Burkina Faso. Dabei geht es besonders um Bildung und Gesundheit. Dazu wollten wir gerne unseren Beitrag leisten“, so der UBV-Vorsitzende Andreas Bartelt im Beisein seiner Vorstandskollegen Andreas Bartelt und Michael Bulat bei der Spendenübergabe.

Die Yaa Soma-Vorsitzende Wencke Stülpner zeigte sich erfreut über diese Zuwendung und wusste auch schon ganz genau, wo das Geld eingesetzt wird. „Bei der Schule in Gourzy ist im vergangenen Sommer das Dach weggeflogen. Das ist natürlich kein Zustand, um Unterricht halten zu können. Hier wird ein neues Blechdach montiert.“ Natürlich werden für diese Maßnahme weitere Spenden benötigt, zumal noch weitere Projekte unterstützt werden. Auch der laufende Betrieb der Schulen muss finanziert werden, wo immer wieder Bücher, Bänke, Hefte, Schreibstifte und weitere Lehrmittel benötigt werden.