500 Euro für die Tafel gesammelt

Viernheim. Der Frauenchor feiert Geburtstag – und beschenkt andere. Beim Gottesdienst zum 75-jährigen Bestehen des Vereins hatten die Sängerinnen eine Spendenbox aufgestellt. Den Erlös konnten die Frauen um die Vorsitzende Sylvia Thoms jetzt an Herbert Kohl für die Tafel im katholischen Sozialzentrum überreichen. 500 Euro sind zusammengekommen – eine Summe, die die Tafel gut gebrauchen kann. „Uns als Chor geht es gut, und es ist uns ein Anliegen, diese wichtige Institution in Viernheim zu unterstützen“, sagte Sylvia Thoms bei der Scheckübergabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herbert Kohl informierte die Sängerinnen über den aktuellen Stand – bei der Lebensmittelausgabe erreicht die Kundenzahl neue Höchstwerte. „Wir haben jedes Mal mehr als 300 Kunden vor Ort, und es kommen immer mehr dazu.“ Gleichzeitig gehen die Lebensmittelspenden zurück, weil wegen Lieferschwierigkeiten die Regale in den Geschäften leer bleiben oder die Unternehmen direkt in die Kriegsgebiete liefern. Um den Bedarf an Grundnahrungsmitteln für diese Kunden zu decken, bittet die Tafel seit einigen Wochen um Unterstützung – entweder mit Lebensmittelspenden, die an die Bedürftigen weitergegeben werden, oder eben mit finanzieller Hilfe.

Der Gemeindereferent erklärte den Spenderinnen den Ablauf der Lebensmittelausgabe, die genauso von Ehrenamtlichen gestemmt wird wie die Auslieferung von Lebensmittel an die Haustür. „Auch da kommen wir personell an unsere Grenzen“, musste Herbert Kohl zugeben, „aber solange es geht, halten wir den Betrieb aufrecht.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Motivation ziehe das Team immer wieder daraus, wie gerührt und dankbar die Kunden über das Angebot sind. Und eben auch aus der Hilfe der Bevölkerung, die die Tafel tatkräftig oder finanziell unterstützt – wie der Frauenchor mit seiner Jubiläumsgabe. su