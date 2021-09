50 Neuinfektionen am Freitag

Kreis Bergstraße. 50 Neu-Infektionen meldet das Landratsamt am Freitagabend: 11x Bensheim; 3x Biblis; 1x Bürstadt; 8x Fürth; 1x Gorxheimertal; 7x Heppenheim; 1x Lampertheim; 4x Lautertal; 2x Lorsch; 1x Mörlenbach; 3x Neckarsteinach; 1x Rimbach; 6x Viernheim; 1x Wald-Michelbach.

Mit mindestens einem Fall betroffen sind: Das Alte Kurfürstliches Gymnasium, die Heinrich-Metzendorf-Schule, die Karl-Kübel-Schule und die Schillerschule in Bensheim, die Nibelungenschule und das Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, die Martin-Luther-Schule in Rimbach, die Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim sowie Kindertagesstätten in Lindenfels, Viernheim und Bensheim und eine Gemeinschaftsunterkunft in Zwingenberg.

Die Inzidenz liegt bei 98,5 und soll morgen ähnlich sein. Im Krankenhaus werden derzeit zwölf Personen mit bestätigter Corona-Infektion behandelt.