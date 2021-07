50 000 Euro für Naturrasenplatz

Viernheim. Für die Umwandlung des bisherigen Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz erhält die Stadt Viernheim eine Zuwendung in Höhe von 50 000 Euro vom Land Hessen. Das teilt der Landtagsabgeordnete Alexander Bauer (CDU) mit. Das Hessische Innenministerium bewilligte dem Verein diese Summe im Rahmen des Sonder-Investitionsprogramms „Sportland Hessen“. Die Landesregierung unterstützt auch in Pandemie-Zeiten das große Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen und stellt für das Jahr 2021 61 Millionen für die Sportförderung in Hessen zur Verfügung. „Das Geld ist für die Stadt und die Sportler eine große Hilfe. Ich wünsche ihnen schon einmal viel Freude mit ihrem modernen Platz“, schreibt Alexander Bauer in seiner Pressemitteilung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1