400 Helfer bei Triathlon im Einsatz

Viernheim. Als die Kinder aus der letzten Startgruppe am Samstagnachmittag strahlend und glücklich ins Ziel kommen, lehnt sich Jürgen Thome an die Absperrbande und atmet erleichtert durch. „Wir sind doch froh, dass wir es gemacht haben“, sagt der Abteilungsleiter Triathlon des TSV Amicitia. Im vergangenen Jahr musste die Traditionsveranstaltung Corona-bedingt ausfallen, in diesem Jahr entschieden sich die Verantwortlichen mit dem Sprintrennen für ein anderes Format – auch um den Aktiven eine Möglichkeit zu geben, sich im sportlichen Wettkampf zu messen. Unterstützung für diese Idee bekam der Verein von der Stadt Viernheim als offiziellem Veranstalter und auch von den Sponsoren.

Eine verkürzte Strecke bedeutet in Corona-Zeiten aber nicht unbedingt weniger Aufwand. „Es sind rund 400 Helfer im Einsatz“, erklärt Thome. Am Donnerstag und Freitag bereiteten die Helfer die Veranstaltung vor: Sie sperrten die einzelnen Bereiche im Stadion ab, markierten die Strecken fürs Radfahren und Laufen, stellten hunderte Stühle in der Wechselzone auf, postierten die Hinweisschilder und richteten die Startunterlagen.

An den Wettkampftagen sind die Helfer rund um die beiden Sportstätten gefordert: bei der Startunterlagen-Ausgabe, am Stadion-Eingang für die Luca-App-Registrierung, in den Wechselzonen, als Streckenposten oder bei der Verpflegung und Maskenausgabe im Zielbereich. Dabei sind es nicht nur Triathleten, die teilweise vor oder nach den eigenen Rennen das Helfershirt überstreifen. Auch andere Abteilungen des TSV Amicitia und andere Viernheimer Vereine leisten ihren Beitrag zum Gelingen der Großveranstaltung.

Teilnehmer zufrieden

Die Anstrengungen lohnen sich. „Alle Wettkämpfe sind ohne Zwischenfälle verlaufen, es gab keine Unfälle, und es hat alles wunderbar geklappt“, freut sich Jürgen Thome am Sonntag, als die Starter der Hessenligen im Schwimmbad, auf der Radstrecke und beim Laufen unterwegs sind. Sein Stellvertreter Peter Brandmüller kann das nur bestätigen: „Die Finisher sind alle sehr zufrieden. Es ist eben diesmal ein Triathlon für die Sportler.“

Matthias Baaß schaut an beiden Tagen im Schwimmbad und im Waldstadion vorbei: „Es ist schon schade, dass viele Zuschauer fehlen“, meint der Bürgermeister. Nach Einschätzung des Verwaltungschefs sind die Sportler aber froh, dass das Sportereignis überhaupt stattfinden kann. Für Viernheim sei der Triathlon eine Art Testlauf für weitere große Veranstaltungen, um den Menschen auch unter Corona-Vorgaben ein halbwegs normales Leben in der Stadt zu ermöglichen. Und das Gesamtbild, das der TSV Amicitia mit dem verkleinerten Triathlon abliefere, sei schlichtweg „super“, betont Matthias Baaß. su