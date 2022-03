40 Aussteller mit dabei

Viernheim. Er findet wieder statt, der Ostermarkt des Hobbykünstlervereins. Zum neunten Mal laden die Aussteller ins Bürgerhaus ein. Die Stände sind am Samstag, 2. April, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. April, von 11 bis 17.30 Uhr aufgebaut. Der Eintritt ist frei.

„Mehr als 40 Aussteller präsentieren ihre in Handarbeit hergestellten Schätze“, berichtet Sabine Schramek, die Vorsitzende des Hobbykünstlervereins. Dabei ist Kunsthandwerk in diversen Herstellungstechniken zu sehen. Passend zum Fest gibt es Ostereier, Hasen und Körbchen, dazu Grußkarten sowie Osterdeko aller Art. Angeboten wird auch Schmuck aus Perlen, Edelsteinen, Alu, Glas oder Silberbestecken gefertigt. Die Aussteller zeigen und verkaufen, was sie mit verschiedenen Techniken und Materialien gebastelt und genäht, gefaltet und gestrickt, gemalt und geklebt, gesägt und gedrechselt haben. Während des Verkaufs kann man den Hobbykünstlern über die Schulter schauen.

Das Angebot der Hobbykünstler wird durch Mitmachaktionen und Workshops abgerundet, bei denen die Besucher selbst aktiv werden können. Im Angebot sind Malen mit „Happy Painting“ oder „Diamond Painting“, das Basteln von Blumen sowie Kerzen rollen, bemalen oder verzieren. Es können auch Ostereier und -figuren angemalt werden oder „Kochlöffelhasen“ gebastelt werden. Bei allen Workshops fallen lediglich Materialkosten an. su

Info: https://www.hkv-viernheim.de/Maerkte