300 Kinder stehen auf dem Platz

Viernheim. Als im Jahr 1999 die Verantwortlichen der damaligen Jugendfußballabteilung des TSV Viernheim erstmals zu einem Fußballturnier für Kindergärten einluden, war noch nicht abzusehen, dass dieses Fest ein Dauerbrenner und zum festen Bestandteil im Terminkalender der Viernheimer Kindertagesstätten werden würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Ball jagen am Dienstag 300 Kindergartenkinder. © Sandra Usler

Rund 5000 Kinder der Jahrgänge 1993 und jünger nahmen bislang als Fußballkind oder Cheerleader in den letzten zwei Jahrzehnten daran teil. 23 Jahre später und nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause, lädt der TSV Amicitia am Dienstag, 14. Juni, zur 21. Auflage des Ciro-Sacco-Gedächtnisturnieres im Stadion an der Lorscher Straße ein.

Auch dieses Mal werden rund 300 Kinder den grünen Rasen in eine bunte Spielfläche verwandeln, ballorientiert das runde Leder verfolgen und versuchen, dieses ins gegnerische Tor zu schießen. Zahlreiche Cheerleadergruppen der Kindergärten werden zudem ihre Mannschaften lauthals unterstützen.

14 Mannschaften aus zwölf Kindergärten haben zugesagt. Je eine Mannschaft stellen die Kitas St. Michael, St. Hildegard, Johannes XXIII., Entdeckerland, Kleeblatt, Pirmasenser Straße, Kapellenberg, Kinderdörfel, Kirschenstraße und erstmals auch der neue und zugleich nahegelegenste Kindergarten Lorscher Straße. Gleich zwei Mannschaften meldeten die Einrichtungen Maria Ward und Gänseblümchen an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gespielt wird auf drei Spielfeldern. Jede Mannschaft hat im Laufe des Vormittags drei Spiele ohne Wettbewerbscharakter zu absolvieren. Das Organisationsteam um Christoph Wunderle und seine Mitstreiter Michael Oetzel, Frank Schenkel, Heike und Markus Hofmann sowie Katrin Seute freut sich auch über jede Menge Besucher am Spielfeldrand.

Erzieher gegen Bambini

Ein Mann der ersten Stunde ist nicht mehr dabei – Ciro Sacco, legendärer und langjähriger Schiedsrichter und Trainer des TSV Amicitia Viernheim, vor allem bei den Bambini. Sacco, der Anfang 2015 verstarb, prägte die Veranstaltung seit Beginn auf seine unnachahmliche Weise.

Für die Veranstalter war schnell klar, dass nach Saccos Tod die Veranstaltung ihm gewidmet werden sollte. Seit 2015 findet deshalb zu seinen Ehren und in liebevoller Erinnerung das beliebte Turnier statt.

Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung ist das traditionelle Einlagespiel zwischen den Bambini des TSV Amicitia und einer Erzieher- und Erzieherinnenauswahl. Diese Partie steht auch in diesem Jahr wieder unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Baaß.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anschließend gibt es die Siegerehrung, bei der alle Kinder die begehrten Medaillen in Empfang nehmen dürfen. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. red