30 Wallfahrer auf dem Weg zum Altar

Viernheim. „Wir sind gekommen, IHN anzubeten“ – so lautete das Leitwort der Wallfahrt 2022. Zwei Tage lang pilgerten Viernheimer nach Walldürn. „Nach zwei Jahren Unterbrechung der Wallfahrt wollten wir klein anfangen“, erklärt Lotte Gutperle-Minich, Vorsitzende des Walldürn-Wallfahrtsvereins, das verkürzte Programm. Statt einer viertägigen Tour wurde also ein zweitägiges Pilgern nach Walldürn angeboten.

Wallfahrer auf dem Weg zum Heilig-Blut-Altar in Walldürn. © Wallfahrtsverein

Das neue Vorbereitungsteam um Lotte Gutperle-Minich hatte mit der geistlichen Unterstützung durch Pfarrer Johannes Schmitt-Helfferich das Programm organisiert und die liturgischen Impulse zusammengestellt. Mehr als 30 Teilnehmer machten sich auf den Weg zum Heilig-Blut-Altar. Sie starteten von Viernheim aus nach Boxbrunn ins vereinseigene Josefhaus. Von dort ging der Pilgerweg weiter, wie er auch bei der traditionellen Wallfahrt gegangen wird: über Amorbach nach Walldürn. An der Kapelle am Amorsbrunnen trafen die Fußwallfahrer auf die Radwallfahrer. Zwölf Radler hatten sich am Morgen ebenfalls auf den Weg gemacht. Gemeindereferent Herbert Kohl hatte die Radtour vorbereitet, inspiriert von den Seligpreisungen wurde an den einzelnen Stationen der Fahrt um den Frieden in der Welt gebetet. Für den gemeinsamen Impuls hatte Pfarrer Johannes Schmitt-Helfferich auch die Seligpreisungen ausgesucht.

Die Radfahrer fuhren die letzten Kilometer nach Walldürn voran und feierten ihre Abschlussandacht am Außenaltar der Wallfahrtsbasilika. Dann traten sie den Rückweg über Buchen, Mudau, Eberbach und Heidelberg nach Viernheim an. Währenddessen erreichten auch die Wallfahrer zu Fuß das Ziel und den Übernachtungsort in Walldürn.

Am nächsten Morgen feierten die Viernheimer Pilger das Pontifikalamt mit Weihbischof Peter Birkhofer aus der Erzdiözese Freiburg in der Basilika mit und machten sich dann wieder auf den Rückweg nach Boxbrunn. Wegen einer Rad-Veranstaltung war der „Russenpfad“ allerdings gesperrt, so dass kurzfristig eine alternative Wegstrecke gesucht und gefunden wurde. Im Josefshaus hatte eine Gruppe um Michael Haas schon das gemeinsame Essen zum Abschluss der Wallfahrt vorbereitet.

„Das verkürzte Angebot wurde dankbar angenommen“, berichtet Lotte Gutperle-Minich von einer gelungenen Wallfahrt. Gerade jene, die zum ersten Mal teilgenommen hatten, seien tief beeindruckt von der Gemeinschaft gewesen.

Alle Pilger habe der Wunsch geeint, die Wallfahrt im kommenden Jahr wieder in ihrer vollen Länge anzubieten.