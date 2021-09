30 Fahrräder mit Code gesichert

Viernheim. Zuletzt waren die Termine der kostenlosen Fahrradcodierungen bei der Viernheimer Polizei stets schnell ausgebucht. Das war auch am Samstag der Fall, als im Hof des Polizeigebäudes 30 Drahtesel eine individuelle Kennung erhielten. „Die deutlich sichtbare Kombination aus Buchstaben und Zahlen reicht oft schon aus, um Fahrraddieben den Spaß an ihrem Tun zu verderben“, sagte Polizist Bayram Gül.

Schon in der Vergangenheit hatte sich die vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung bewährt. Es gab keine große Wartezeit und alles lief reibungslos ab, was in Zeiten der Pandemie natürlich besonders wichtig ist. Die Prozedur ging schnell vonstatten, sofern die entsprechenden Unterlagen wie Ausweis und Eigentumsnachweis vorhanden waren.

Bayram Gül, hier mit Klaus Venske (r.) vom Freiwilligen Polizeidienst. © Pietsch

Schwieriger gestaltetet sich dagegen die Suche nach der geeigneten Stelle am Rahmen, wo das Graviergerät angesetzt werden kann. „Die Profile sind heutzutage so unterschiedlich, da muss man ganz genau hinschauen. Am besten sind eben glatte Flächen“, so Bayram Gül, der sich mit dem Gravierapparat bestens auskennt. Deshalb geht das Gravieren jetzt deutlich schneller von der Hand. Aber auch das Programmieren des Codes ist einfacher geworden. Anstatt die Zahlen und Buchstaben in einem Setzkasten zeitraubend zu suchen, wird der Code jetzt am Werkzeug eingetippt. Bei E-Bikes wird auch der recht teure Akku markiert. Erneut gab es Unterstützung vom Freiwilligen Polizeidienst der Stadt Viernheim. Dem Wunsch einer Radfahrerin, etwas in die Kaffeekasse zu geben, mussten die Beamten widersprechen: „Das dürfen wir nicht annehmen.“ JR