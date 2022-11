260 Euro und zwei Punkte

Viernheim. Mit 64 Stundenkilometern war ein Autofahrer in dieser Woche in der Mannheimer Straße unterwegs. Erlaubt sind dort nur 30 Stundenkilometer. Der Fahrer muss mit einer Geldstrafe in Höhe von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

In der kommenden Woche werden unter anderen in folgenden Straßen die Geschwindigkeiten gemessen: im Heinrich-Lanz-Ring, in der Robert-Koch-Straße, in der Einsteinstraße, in der Rathausstraße, in der Heidelberger Straße, in der Robert-Bosch-Straße, in der Alten Mannheimer Straße, Auf der Beune, in der Wormser Straße und in der Industriestraße. red