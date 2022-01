250 Kinder freuen sich über ihre neue Schule

Viernheim. Die Förderung der Schulbildung in Viernheims Partnerdepartement Silly (Burkina Faso/Afrika) schreitet weiter voran. Wie der Verein Focus informiert, konnte dort vor Kurzem ein weiterer Schulneubau in Betrieb genommen werden.

Schon seit Beginn der Städtepartnerschaft unterstützt Focus, der Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Viernheim und der Gemeinde Silly, die Schulen in Silly. Insgesamt gibt es 38 Grundschulen im Departement, das aus 32 Dörfern mit insgesamt 51 000 Einwohnern besteht. Etwa mittig in Silly liegt das Dorf Naparo. Dort wurde Mitte Dezember von Vertreterinnen und Vertretern der Schulbehörde, der Dorfgemeinschaft und von mehr als 250 Schülerinnen und Schülern der Schulneubau eingeweiht.

Die Gesamtkosten für das Gebäude mit drei Klassenräumen und Toilettenanlage sowie für die Ausstattung mit Schulbänken, Lehrerschreibtischen und Schränken belaufen sich auf 43 000 Euro. Ermöglicht wurde der Neubau durch die fast 600 Schulpatinnen und Schulpaten bei Focus, wie der Verein schreibt.

In Silly liege die Einschulungsquote für Schulkinder inzwischen bei fast 100 Prozent, bei einem Mädchenanteil von 53 Prozent. Insgesamt unterstützt Focus nach eigenen Angaben über 7000 Schülerinnen und Schüler in der Partnergemeinde.

In den nächsten Monaten sollen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle schwangeren Frauen zum Schutz vor Malaria mit Moskitonetzen ausgestattet werden. „Malaria ist immer noch eine sehr häufige Ursache für extreme gesundheitliche Komplikationen und kann insbesondere bei Kindern rasch zum Koma beziehungsweise zum Tod führen“, informiert der Verein. Der Malariaerreger wird von der Anopheles-Mücke übertragen, die vor allem in der Dämmerung und in der Nacht zusticht.

Moskitonetze kosten fünf Euro pro Stück und stellen einen äußerst wirksamen Schutz dar. „Für 25 Euro kann man fünf Kinder einer Familie, für 100 Euro 20 Kinder einer Schulklasse und für 400 Euro sogar eine ganze Schulklasse mit 80 Schülern schützen“, appelliert Focus. Spenden sind unter dem Stichwort „Moskitonetze“ an Focus e.V. möglich (IBAN DE18 5095 1469 0013 2365 62, Sparkasse Starkenburg). Bei Angabe der Adresse wird eine Spendenquittung zugesandt. red