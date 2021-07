24 Kinder knobeln um die Wette

Viernheim. Traditionell steht in der letzten Schulwoche an der Fröbel-Grundschule (FFS) die Ehrungsfeier auf dem Programm. Diese fiel vergleichsweise kurz aus, da viele Aktivitäten dieses Schuljahr Corona-bedingt nicht stattfinden konnten – nicht nur im sportlichen Bereich. Auch der Vorlesewettbewerb konnte nicht durchgeführt werden.

Ausgenommen davon war der mathematische Känguru-Wettbewerb, den im Frühjahr immer auch die Klassenstufen drei und vier absolvieren. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die die mathematische Bildung in den Schulen unterstützen, die Freude an der Beschäftigung mit Mathematik wecken und festigen und durch das Angebot an interessanten Aufgaben die selbstständige Arbeit und die Arbeit im Unterricht fördern soll.

24 Kinder der FFS nahmen daran teil und hatten 75 Minuten Zeit, die 24 Aufgaben zu bearbeiten. Diesen Mädchen und Jungen wurden nun in einer kleinen Feier die Urkunden übergeben – aus den Händen von Lehrerin Stella Binge. Sie hatte den Wettbewerb an der FFS koordiniert. Außerdem waren Konrektoren Larissa Thomann und Christoph Wunderle bei der kleinen Ehrungsfeier dabei.

Dazu gab es noch eine Broschüre mit den Aufgaben, Lösungen und weiteren Knobeleien. Auch ein kleines Knobelspiel war dabei – als sogenannten „Preis für alle”. Die meisten Punkte erreichten Theresa Heiland aus der Klasse 3a sowie Lilli Stahl aus der Klasse 4b. Vanessa Braun erhielt aufgrund von elf hintereinander richtig gelösten Aufgaben noch ein T-Shirt als Sonderpreis. red

