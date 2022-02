22 137 Euro gesammelt

Viernheim. Die Häuser und Wohnungen sind gesegnet, die Spenden gezählt: Bei der Sternsingeraktion 2022 der katholischen Kirche sind 22 137 Euro zusammengekommen, mit denen Kindern in Not geholfen wird. „In Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie ist diese uneingeschränkte Solidarität wichtiger denn je. Ihre Spende ist Ausdruck Ihres Mitgefühls und Solidarität mit vielen notleidenden Kindern in unserer Welt“, bedanken sich Pfarrer Ronald Givens und das Pastoralteam bei allen, die die Aktion Dreikönigssingen unterstützt haben.

Anders als im Vorjahr waren diesmal sogar Hausbesuche der Sternsinger möglich. Sieben Gruppen waren im Stadtgebiet unterwegs, um die rund 100 Haushalte zu besuchen, die sich einen Besuch gewünscht hatten. Die Mädchen und Jungen erklärten an jeder Haustür, wofür sie Geld sammeln. Das Motto der Aktion lautete „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“, mit der auf die Gesundheitsversorgung von Kindern vor allem in Afrika aufmerksam gemacht werden soll.

Die Familien bedankten sich für das Singen und den Segen mit einer Spende. Das Geld landet aber nicht nur in den Sammelbüchsen der kleinen Könige, sondern auch auf dem Spendenkonto. Mitglieder der katholischen Kirche Viernheim hatten ein Faltblatt mit Informationen zum Dreikönigssingen, in dem um Spenden gebeten wird, und einen Segensaufkleber an rund 12 000 Haushalte verteilt. su

