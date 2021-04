21 Neuinfizierte in Viernheim

Viernheim. Für Samstag und Sonntag meldet der Kreis Bergstraße in Viernheim 21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit liegt die Stadt an der Spitze innerhalb des Kreises, in dem übers Wochenende insgesamt 93 Infizierte neu festgestellt wurden. In Lampertheim waren es 20 Fälle. Es sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Dabei handelt es sich um eine 74-jährige Person aus Lampertheim und eine 86-jährige Person aus Bürstadt. Damit sind kreisweit bislang insgesamt 305 Todesfälle verzeichnet.

Strengere Regeln in Sicht

Die Inzidenz steigt auf 167,08. Liegt dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165, gelten laut Angaben des Kreises am übernächsten Tag die Regelungen der Corona-Notbremse. Das hieße für den Kreis Bergstraße, dass in diesem Fall der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt würde. Eine Notbetreuung bliebe erlaubt. Mögliche Ausnahmen bei den verschärften Maßnahmen könnten Abschlussklassen und Förderschulen bilden. ps