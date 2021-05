21 Neuinfektionen an zwei Tagen

Viernheim. Die Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße gehen zurück. Das ist die gute Nachricht. Die Inzidenz liegt am Donnerstagabend auch laut Robert-Koch-Institut mit 95,4 erstmals wieder unter 100. Am Mittwochabend hatte der Kreis zwar schon eine Inzidenz von 99,96 gemeldet. Das RKI war aber noch bei 100,6. Und dessen Wert ist ausschlaggebend für weitere Lockerungen. Doch auch wenn der Trend in die richtige Richtung zeigt, ist Viernheim nach wie vor bei den Kommunen mit den meisten Fällen. Von den am Mittwochabend gemeldeten 43 Neuinfektionen entfielen neun auf Viernheim. Nur in Lampertheim waren es mehr, nämlich 14. Mindestens ein Fall ist in einer Kindertagesstätte in Viernheim aufgetreten. Am Donnerstagabend wurden 36 Neuinfektionen gemeldet, davon die meisten, nämlich zwölf, in Viernheim. Aktuell sind jetzt 147 Viernheimer infiziert. kur

