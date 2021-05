21 Neuinfektionen am Freitag - Fröbel-Schule in Viernheim betroffen

Kreis Bergstraße. 21 Neuinfektionen im Kreis Bergstraße meldet das Landratsamt am Freitagabend. Betroffen sind: 1x Biblis, 1x Birkenau, 2x Bürstadt, 2x Fürth, 1x Groß-Rohrheim, 1x Heppenheim, 2x Lampertheim, 1x Rimbach, 8x Viernheim, 2x Waldmichelbach. Mit mindestens einem neuen Fall ist die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim betroffen.

AdUnit urban-intext1

Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 10.800 Infektionsfälle registriert worden. Insgesamt sind beim Kreis zurzeit 499 aktive Infektionen bekannt.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 20 Patienten behandelt. Darunter sind 15 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Der Kreis veröffentlicht keine eigenen Inzidenzwerte mehr. In den vergangenen sieben Tagen sind 140 Infektionen gemeldet worden, was einer Inzidenz von 52 entspricht. Morgen wird der Wert auf 56 steigen.