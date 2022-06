2000 Arbeitsstunden geleistet

Viernheim. Nach einer umfangreichen Sanierung hat der Verein Martinshütte mit zahlreichen Gästen die Einweihung der Gruppenunterkunft in Buchklingen gefeiert. Die beliebte Hütte bietet nun wieder interessierten Viernheimern die Möglichkeit zur Übernachtung im Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vereinsvorsitzender Holger Helfrich begrüßte eine große Zahl von Ehrengästen und Besuchern, die sich in der Hütte im Wald nahe dem Buchklingener Ortskern ein Bild von den geleisteten Arbeiten machen wollten. Der Verein hatte die Hütte von dem früheren Träger, der Pfarrei Johannes XXIII, übernommen, da aufgrund der Vorgaben des Bistums Mainz ein Teil der Liegenschaften abgegeben werden musste.

Um die Martinshütte weiter zu erhalten, wurde 2020 der gemeinnützige Verein Martinshütte Buchklingen gegründet. Inklusive des Erwerbs der Hütte hat der Verein im vergangenen Jahr mehr als 120 000 Euro in die Sanierung investiert. Helfrich dankte vor allem den vielen Helfern, die mehr als 2000 Stunden unentgeltlich gearbeitet hatten. Der Vorsitzende dankte aber auch den zahlreichen privaten Spendern und den Firmen, Vereinen und Institutionen, die das Projekt finanziell unterstützt haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dank des Engagements wurde die Martinshütte grundlegend modernisiert. So wurde die Elektroinstallation komplett erneuert und die Hütte mit einer modernen Gas-Brennwertheizung ausgestattet. Eine größere Küche zählt ebenso zu den Neuerungen wie die Ausstattung der Schlafräume mit nun 28 Plätzen in drei getrennten Räumen. Darüber hinaus bekamen Bänke und Stühle im Aufenthaltsraum einen neuen Kunstlederbezug.

Platz für bis zu 60 Personen

Vor der Hütte wurde eine nun rund 100 Quadratmeter große ebene Fläche geschaffen, die ideale Bedingungen für die Gäste bietet. Diese lässt sich auch bei den nun möglichen Tagesmieten für Geburtstage oder private Feiern nutzen. „Wir können mit der neuen und modernen Ausstattung der Martinshütte nun ein Platz für Feierlichkeiten für bis zu 60 Personen bieten“, erklärte Helfrich. „Wir freuen uns darüber, dass die Hütte bereits jetzt für dieses Jahr schon fast ausgebucht ist, obwohl wir noch am Anfang der Vermietungen stehen und wir noch keine Werbung gemacht haben“, so Helfrich. Dies zeige, dass die Martinshütte mit ihrer fast 75-jährigen Geschichte schon eine Institution geworden ist, erklärte der Vorsitzende.

Vor allem soll das Gebäude aber nun wieder seinem ursprünglichen Zweck zuführen: Zu diesem zählen beispielsweise Freizeiten der Wald- und Naturpädagogik und der Erwachsenenbildung, aber in allererster Linie die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, sagte Vorsitzender Helfrich, der an die Historie der Martinshütte erinnerte. Um jungen Menschen ein Freizeitangebot zu bieten, wurde die Hütte – ein ausgedientes Barackengebäude der US-Armee – im Jahr 1948 auf Veranlassung des damaligen Pfarrers Martin Gremm und mit Unterstützung des späteren Ministers Heinrich von Brentano errichtet, dessen Namen die Martinshütte bis heute trägt. Der ehemalige Pfarrer der Pfarrei, Bardo M. Haus, spendete dem Gebäude im Anschluss Gottes Segen. Die Martinshütte möge auch weiterhin Menschen aufnehmen, die für einen kurzen Teil ihrer Lebensreise an diesem Ort verweilten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Viernheims Erster Stadtrat Jörg Scheidel freute sich, dass auf die schlechte Nachricht über das Aus der Hütte unter dem Mantel der Kirche die gute Nachricht über ihren Fortbestand gefolgt sei. Er dankte den vielen Helfern für die Arbeit, die Neues geschaffen habe, um das Altbewährte zu erhalten.

Vor und nach der feierlichen Eröffnung nutzten die Besucher ausgiebig die Möglichkeit, die Räume zu besichtigen und die ausgestellten historischen Aufzeichnungen zu studieren. red