200 Kilometer im Odenwald

Viernheim. Am Samstag, 25. Juni, startet um 6.30 Uhr an der Michaelskirche in Viernheim die diesjährige Radwallfahrt nach Walldürn. Nach einem Gebet geht die Tour über Waldmichelbach und Erbach bis nach Amorbach, wo an der Kapelle Amorsbrunn eine kleine Andacht gehalten wird. Danach geht es weiter bis nach Walldürn zum Außenaltar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 200 Kilometer lange Fahrt führt durch den landschaftlich reizvollen Odenwald und beinhaltet gut 2 000 Höhenmeter. Daher ist ein Rennrad und ausreichend Kondition erforderlich, um an der Fahrt mit Freude teilnehmenzu können, wie die Veranstalter mitteilen. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant.

Anmeldungen an Gemeindereferent Herbert Kohl, Telefon 06204/789 20 13 oder Mail an hkohl@katholische-kirche-viernheim.de. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2