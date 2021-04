18 Neuinfektionen am Wochenende

Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat am Samstag 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet und am Sonntag 18 Neuinfektionen. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus: eine 89-jährige Person aus Lampertheim.

In Viernheim sind am Samstag 15 Neuinfektionen hinzugekommen, so viele wie in keiner anderen Kommune im Kreis. Am Sonntag waren es drei Neuinfektionen. Damit hat Viernheim seit Beginn der Pandemie 1434 Infektionen zu verzeichnen und bleibt Spitzenreiter im Kreis. Hinzu kommen 24 Todesfälle.

Die Inzidenz im Kreis, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt bei 143,5. Am Freitagabend war der Wert mit 141,3 etwas niedriger. Außerdem haben im Kreis inzwischen 37 741 Personen eine erste Impfung und 16 364 die zweite Impfung erhalten. kur