17-Jähriger mit Messerstich auf Viernheimer Spielplatz verletzt

Viernheim. Ein Jugendlicher im Alter zwischen 16 und 17 Jahren ist am Mittwoch gegen 17 Uhr in Viernheim durch einen Messerstich verletzt worden. Das hat ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt. Alter und Identität des Opfers waren demnach am Abend noch nicht endgültig ermittelt. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es habe auf einem Spielplatz am Zeppenweg eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben, so der Polizeisprecher. Der Spielplatz befindet sich unmittelbar an den OEG-Gleisen, gegenüber befindet sich die Auferstehungskirche. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Demnach sind nun drei Männer tatverdächtig. Nach ihnen wurde mit allen zur Verfügung stehenden Polizeikräften gesucht. Stand 20.15 Uhr am Mittwochabend blieb die Fahndung ohne Erfolg. Die Identität der Tatverdächtigen sowie der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung waren zu diesem Zeitpunkt laut dem Polizeisprecher ebenfalls nicht bekannt.