14 Podestplätze für Karate-Dojo

Viernheim. Der Hermann-Hesse-Cup in Calw hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2003 als Sichtungsturnier des Deutschen JKA-Karate-Bund (DJKB) etabliert und zählt immer noch zu den wichtigsten Kinder- und Jugendturnieren im Karate in Süddeutschland. Auch diesmal war das Viernheimer Karate-Dojo mit vielen Nachwuchskämpfern vertreten, die im Einzel und als Team insgesamt 14 Podestplätze belegten.

Auch wenn der Großteil der Viernheimer Leistungsgruppe bereits Mitglied des DJKB-Stützpunktes Süd-West ist, war es eine Selbstverständlichkeit, in Begleitung des Trainerduos Elke Gall und Dennis Braun an dieser hochklassig besetzten Veranstaltung teilzunehmen. Beim letzten Wettbewerb des Jahres für diese Altersklassen konnten die Jugendlichen der Leistungsgruppe zum Saisonabschluss noch einmal zeigen, welche Qualität in jedem Einzelnen der jungen, engagierten und erfolgsorientierten Athleten steckt. Auch bei diesem Turnier wurde der Viernheimer Nachwuchs nicht müde, sein Bestes zu geben und erzielte mit acht Teilnehmenden insgesamt zwölf Einzelplatzierungen.

Die beiden Viernheimer Kata-Teams (Synchroner Formenlauf) standen sich im Finale gegenüber und machten die ersten beiden Plätze unter sich aus. Die Leistung dieser Teamarbeit ist vorbildlich, da die beiden Teams schon das ganze Jahr über sehr erfolgreich waren. Um dieses Niveau zu erreichen, werden unter der Leitung von Trainerin Elke Gall zusätzlich zum regulären Training spezielle Übungseinheiten absolviert.

Für Sophie Seitz und Jan Gärtner hätte der Turniertag nicht erfolgreicher verlaufen können. Beide errangen in beiden Disziplinen Kata (Formenlauf) und Kumite (Zweikampf) die Goldmedaillen in der jeweiligen Altersklasse. Jan Gärtner konnte sogar ein Triple für sich verbuchen, da er als Teil des Kata-Teams ebenfalls auf dem ersten Platz landete.

Aber nicht nur die Jugendlichen waren an diesem Tag gefordert. So waren die Trainerin Martina Sorge (5. Dan) und Trainer Arturo Madeo (5. Dan) in ihrer Funktion als Kampfrichter im Einsatz und überwachten das Wettbewerbsgeschehen auf den Matten mit geschultem Auge.

Die Ergebnisse im Überblick: Platz 1: Kumite Einzel 12-14 J. Jan Gärtner; Kata Einzel 12-14 J. Jan Gärtner: Kata Einzel 15-17 J. Sophie Seitz; Kumite Einzel 15-17 J. Sophie Seitz; Kata Team Mixed 15-17 J. (Finn Sprenger, Jan Gärtner, Koby Wilke); Platz 2: Kata Einzel 12-14 J. Koby Wilke; Kumite Einzel 15-17 J. Zoe Reiser; Kata Einzel 15-17 J. Zoe Reiser; Kata Team Mixed 15-17 J. (Nele Weidner, Zoe Reiser, Sophie Seitz); Platz 3: Kumite Einzel 12-14 J. Nele Weidner; Kata Einzel 12-14 J. Nele Weidner; Kata Einzel 15-17 J. Finn Sprenger; Kumite Einzel 15-17 J. Finn Sprenger; Kumite Einzel 15-17 J. Luis Kuhmann. JR